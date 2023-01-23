В Ярославле полиция возбудила дело об обмане под предлогом инвестирования

ОМВД России по Ленинскому району Ярославля возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в связи с обманом женщины, которой по телефону предложили заняться инвестиционной деятельностью. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

В полицию обратилась жительница города 1955 года рождения, пострадавшая от действий телефонных мошенников. Ей позвонил неизвестный, который назвал себя представителем финансовой биржи и предложил заняться инвестированием.

«Мужчина убедил пенсионерку в возможности высокого заработка, после чего женщина оформила несколько кредитов на общую сумму более 1,5 млн руб. и перевела денежные средства на указанные мошенником счета»,— рассказали в УМВД.

Антон Голицын