Экс-полицейских Мостовского района осудили на 3,5 года за превышение полномочий

Двум бывшим полицейским Мостовского района назначили по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их обвиняют в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Александр Трофименко и Максим Червонный были оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД по Мостовскому району. Они решили увеличить раскрываемость преступлений с оборотом наркотиков и сфальсифицировать доказательства факта их сбыта. Для этого они заставили ранее судимого жителя района оговорить своего знакомого в том, что он продал ему наркотики.

Полицейские инсценировали изъятия и составили рапорт о выявленном факте сбыта запрещенных веществ. Мужчину лишили свободы на четыре года. Позже суд отменил приговор, уголовное дело направили прокурору и затем прекратили.

После этого уголовное дело возбудили в отношении самих полицейских по «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства с причинением тяжких последствий». Полицейские полностью не признали вину и отказались от дачи показаний. Однако суд назначил им по 3,5 года лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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