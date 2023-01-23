Волгоградца отправили на принудительное лечение за высказывания в интернете

В Волгоградской области суд отправил на принудительное лечение 65-летнего мужчину, допускавшего экстремистские высказывания в интернете. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Мужчина был задержан еще в 2020 году. Как уточнили в УФСБ, он «неоднократно публиковал в своем аккаунте экстремистские высказывания». Центральный районный суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ, он был признан невменяемым, в результате чего решением суда к нему применены принудительные меры медицинского характера. Решение было вынесено 25 ноября прошлого года.

Волгоградец пытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но 17 января Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Сергей Петунин