На трассе Кемерово-Новокузнецк в ДТП попали 13 автомобилей

Полиция в Кузбассе устанавливает обстоятельства четырех ДТП, которые произошли сегодня на 82 километре автодороги Кемерово – Новокузнецк. Повреждения получили 13 автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Никто из участников происшествий за медицинской помощью не обращался, уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной массовых ДТП стали неверно выбранные водителями скорость и дистанция в сложных погодных условиях.

Ранее Госавтоинспекция Кузбасса опубликовала предупреждение о дополнительных опасностях на дорогах в связи с понижением температуры до -27 градусов, порывами ветра до 18-20 м/с, возможным образованием снежных заносов и гололедицы на дорогах.

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Анна Егорова