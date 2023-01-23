Сбер профинансировал строительство ЖК в Екатеринбурге челябинскими девелоперами

Челябинские девелоперы АПРИ «Флай плэнинг» и White Group получили финансирование Сбербанка для строительства второй очереди жилого комплекса «45 квартал» в Екатеринбурге. Как сообщают в пресс-службе регионального отделения банка, общая площадь жилья во второй очереди превысит 44 тыс. кв. м. Объем кредитования – 2,71 млрд руб.

ЖК построят в Академическом районе Екатеринбурга. Он будет включать 23 четырехэтажных дома комфорт-класса, их общая площадь составит 240 тыс. кв. м., предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории.

Управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов отметил, что освоение нового рынка девелоперами – «непростая задача», при этом «Флай плэнинг» и White Group уже реализовали в Челябинской области ряд проектов.

Генеральный директор АПРИ «Флай плэнинг» Владимир Савченков сообщил, что компания с поддержкой банка планирует и дальше осваивать рынки других регионов. «Проектное финансирование – удобный инструмент, который помогает девелоперам расти и масштабировать свои проекты с высокой скоростью и минимальными рисками»,- сказал он.