Решение о законности выданной агрохолдингу «Русь» субсидии устояло в кассации

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел жалобу министерства агропромышленного комплекса Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о субсидии ООО «Русь» (входит в многопрофильный холдинг «Сатурн-Р»). Предыдущие инстанции признали недействительным требование минагро вернуть выданную компании субсидию в размере 247 млн руб. Как следует из материалов дела, кассация признала правомерными их выводы о том, что общество соответствовало всем требованиям для предоставления субсидии. Решения судов оставлены без изменения, жалоба министерства — без удовлетворения.

Указанную субсидию ООО «Русь» получило в качестве возмещения затрат на строительство фермы в деревне Кыласово (Кунгурский район). Изначально этот инвестпроект планировал реализовать мясоперерабатывающий холдинг «Телец». В 2013 году стройка началась, но из-за проблем с финансированием у «Тельца» была заморожена. В дальнейшем краевые власти договорились с владельцем «Сатурна» Александром Репиным, что он выкупит проблемный актив, а сельскохозяйственное подразделение его холдинга — компания «Русь» — завершит проект. В январе 2017 года «Русь» получила разрешение на строительство фермы на 2 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), в октябре того же года объект был сдан. Сметная стоимость строительства фермы составила 751 млн руб. (вместе с проектно-сметной документацией — 860 млн руб.). В 2018-м «Сатурн-Р» получил из федерального и краевого бюджетов частичное возмещение своих затрат.

В ноябре 2021 года региональное минагро направило компании требование о возврате субсидии в полном размере, мотивировав это тем, что время строительства объекта не укладывается в сроки, которые нужно соблюсти для получения компенсации. Субсидию можно получить, если строительство началось не позднее чем за три года до обращения предпринимателя за денежными средствами для возмещения понесенных затрат, а в данном случае, по мнению министерства, между началом возведения объекта и обращением за субсидией прошло пять лет. В начале февраля 2022 года «Русь» обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании требования министерства недействительным, которое было удовлетворено. Не согласившись с таким решением, министерство решило его оспорить в апелляционной инстанции, а когда сделать это не удалось — в кассационной.