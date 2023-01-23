В Саратове планируют изменить нормы обеспеченность жилых домов парковками

На ближайшем заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы рассмотрят изменения в градостроительные нормы. Об этом сообщает председатель комитета Александр Бурмак.

Парламентарий напомнил, что разработанные облправительством поправки касаются обеспеченности жилых домов парковочными местами. Этими же нормами будет сокращено расстояние от жилого дома до детских садов и школ, добавил господин Бурмак.

После обсуждения в комитете вопрос вынесут на заседание облдумы.

Марина Ковалева