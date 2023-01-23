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Краевое минимущество подготовило проект изменений в Правила землепользования и застройки

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что региональное минимущество подготовило проект изменений в Правила землепользования и застройки Перми. Актуализация ПЗЗ связана с утверждением новой редакции генплана города.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в последние годы у властей серьезно поменялись векторы градостроительной политики, федеральные нормативные документы. В минимуществе Прикамья обратили внимание, что при подготовке изменений учитывались стратегические направления, содержащиеся в генплане города, такие как развитие транспортной инфраструктуры и сохранение водно-зеленого каркаса, а также требования Градостроительного кодекса. Разработкой проекта занимались краевая структура «Институт регионального и территориального планирования Пермского края» и городской «Институт территориального планирования». В работе участвовало также профессиональное сообщество и специалисты столичного НИУ «Высшая школа экономики».

В первую очередь изменения в правилах коснулись границ территориальных зон, а также установления соответствия использования участка перечню его видов разрешенного использования и параметрам предельной этажности. Еще одним нововведением является создание зоны многофункциональной застройки малого масштаба в контактной зоне природных ландшафтов. Она будет устанавливаться на неэффективно используемых территориях, находящихся в долинах малых рек — там, где сейчас находятся гаражи и хаотичные стоянки. Нововведение позволит осваивать эти территории. Изменения коснулись и зоны общественной и рекреационной инфраструктуры. Проведена корректировка границ зоны городских лесов в соответствии с кадастровыми границами лесничеств.

В минимуществе рассказали, что принять проект изменения в ПЗЗ с учетом проведения публичных слушаний надо в кратчайшие сроки. По планам пермская комиссия по ПЗЗ должна рассмотреть и утвердить актуализированные правила не позднее конца апреля 2023 года.

В конце декабря 2022 года стало известно об утверждении новой редакции генплана Перми. Губернатор Дмитрий Махонин рекомендовал краевому минимуществу актуализировать Правила землепользования и застройки Перми в срок до конца апреля 2023 года.

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