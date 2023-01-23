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Коммерсантъ FM
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В ДНР открыли управление ФСБ России

В Донецкой Народной Республике (ДНР) образовано управление ФСБ России. Начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил в Telegram штаба территориальной обороны ДНР. Там уточнили, что управление открыли в рамках декабрьского указа президента Владимира Путина.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Господин Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября.

В августе Следственный комитет России создал в Донецке следственный отдел. Предполагалось, что он будет работать на занятых Россией территориях.

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