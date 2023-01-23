У двух жителей Анапы арестовали иномарки за 40 неоплаченных штрафов

Судебные приставы арестовали автомобили двух жителей Анапы, которые имели в общей сложности 40 неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

В ходе рейдов приставы лишили жителя города права распоряжаться своим Daewoo Gentra за 15 штрафов. У второго жителя Анапы арестовали Datsun за 25 неоплаченных штрафов.

«Если граждане не погасят накопленные задолженности, автотранспортные средства передадут на реализацию, а полученные от продажи машин средства направят на оплату долгов»,— отметили в УФССП по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram