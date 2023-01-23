Уровень безработицы в Казани упал до 0,49%

Уровень регистрируемой безработицы в Казани на начало 2023 года составил 0,49%, что в полтора раза меньше, чем годом ранее. Данный показатель достиг исторического минимума, заявил на деловом понедельнике глава Центра занятости города Тимур Муллин.

По его словам, в Казани на одного безработного приходится пять вакансий. Всего в городе численность рабочей силы составляет свыше 643 тыс. человек.

За 2022 год в центры занятости Казани обратились свыше 17 тыс. человек. Это на 8,7 тыс. меньше, чем годом ранее. В настоящее время нетрудоустроенными являются чуть более 3 тыс. жителей, что в полтора раза меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"