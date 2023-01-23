Южноуральский производитель прицепов получит от ФРП льготный заем в 19,7 млн рублей

Производитель тяжелой прицепной техники «Политранс» (Южноуральск) получит от фонда развития промышленности Челябинской области льготный заем в 19,7 млн руб. на модернизацию. Об этом сообщают в ФРП региона.

На средства займа предприятие планирует закупить окрасочно-сушильную камеру, комплект компрессорной установки, роботизированный технологический комплекс для пламенной резки и сварочное оборудование. По итогам модернизации сварочного и сборочного цехов объем выпуска полуприцепов планируется увеличить на 64 штуки в год. В связи с этим на предприятии также намерены расширить штат сотрудников.

«На данный момент станочный парк обновлен уже на 70%, в техническое перевооружение вложено около 300 млн руб. Наша цель — повышая качество основной продукции, одновременно увеличивать объемы выпуска. Это поможет удовлетворить растущий спрос Минобороны РФ и предприятий народного хозяйства на полуприцепы», — отмечает управляющий ООО «Производственно-коммерческая фирма “Политранс”» Евгений Домокуров.