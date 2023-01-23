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Перенесшие инфаркт жители Удмуртии смогут льготно получать 31 препарат

С 2023 года в Удмуртии программу льготного лекарственного обеспечения пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты и операции на сердце, расширили до 31 наименования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал главный внештатный кардиолог минздрава Удмуртии Сергей Помосов, новые наименования льготных препаратов поставлены в регион. «Часть из них весьма дорогостоящие, и это большой плюс для наших пациентов»,— отметил господин Помосов.


По словам главного внештатного кардиолога минздрава региона, пациента обеспечивают месячным запасом лекарств сразу при выписке из стационара, а в дальнейшем он получает препараты в аптеке по месту жительства. Льготное обеспечение лекарствами предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение».

Так, в 2022 году в Удмуртии бесплатными лекарствами были обеспечены 10 834 пациента, для которых закуплено лекарств на 131 млн руб. В настоящее время в республике имеется запас препаратов для этой группы пациентов на 20 месяцев.

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