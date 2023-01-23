В Саратове обсуждают создание сети муниципальных кинотеатров по аналогии с Москвой

В Саратове может быть создана сеть муниципальных кинотеатров. Опрос на эту тему был опубликован в выходные в Telegram-канале сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

У интернет-пользователей спрашивают, поддерживают ли они идею создания в Саратове сети городских кинотеатров по аналогии с муниципальной сетью Москвы «Москино». Из опроса следует, что ее могут организовать в изъятых в госсобственность учреждений культуры. Сейчас из частных рук властям удалось вернуть кинотеатр «Победа», однако речь шла о том, что аналогичные действия могут быть совершены с другими зданиями бывших кинотеатров: «Экран», «Саратов», «Пионер».

Идею поддержали 83% участников опроса.

Марина Ковалева