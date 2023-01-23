Nordwind Airlines с мая открывает рейсы из Красноярска в Казань и Махачкалу

Авиакомпания Nordwind Airlines в мае начнет выполнять полеты на Boeing 737-800 из красноярского аэропорта по двум новым направлениям, сообщает пресс-служба аэропорта. Со 2 мая по 24 октября самолеты компании по вторникам и пятницам будут летать в Казань.

Также в этот период авиакомпания будет выполнять перелеты по понедельникам и средам из Красноярска в Махачкалу. Как следует из расписания аэропорта, компания пока единственный перевозчик на этом направлении. В Казань сейчас полеты также выполняет Nordstar и UVT aero.

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Анна Егорова