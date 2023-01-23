В Перми возле ЦУМа начали сносить киоски

В Перми на Комсомольском проспекте начался снос торговых павильонов, расположенных возле ЦУМа. Как передает телеграм-канал «РБК-Пермь», сейчас идет разбор конструкций киосков по адресу: Комсомольский проспект, 25 и 25б. Ранее суд постановил изъять в муниципальную собственность павильон на Комсомольском проспекте, 25, принадлежавший Дмитрию Харламову, Алексею Михейчеву и Марине Пекелис.

По данным справочника 2ГИС, в киоске на Комсомольском проспекте, 25, располагался офис микрофинансовой компании «Деньги сразу», на Комсомольском проспекте, 25б — кафе быстрого питания «Шаурма plus».

В сентябре Арбитражный суд Пермского края решил, что собственники киоска Комсомольском проспекте, 25, получат из городского бюджета за изъятие недвижимости 47,3 млн руб. Недавно мэрия завершила процедуру изъятия этого павильона, и в декабре киоск закрылся.

В декабре власти Перми завершили изъятие участка перед отелем «Прикамье» у АО «Отель “Прикамье”», «Сервис-С», ИП Натальи Мамаевой и Людмилы Михейчевой. Недавно суд постановил также изъять торговый павильон «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23, у госпожи Михейчевой. Площадку возле ЦУМа планируется очистить от киосков, на этом месте установят арт-объект «Доисторическая ракушка».