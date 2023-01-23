Глава Татарстана утвердил состав оргкомитета по проведению форума «Россия — исламский мир: KazanForum»

Глава Татарстана Рустам Минниханов своим указом утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Главой комитета стал сам господин Миннниханов, его заместителями назначены глава правительства Татарстана Алексей Песошин и руководитель администрации главы республики Асгат Сафров. Секретарем организации является руководитель АИР региона Талия Минуллина. Всего в состав оргкомитета включены свыше 50 человек,

Правительство Татарстана должно создать оперштаб по подготовке мероприятия и рабочие группы по направлениям форума.

"Ъ-Казань"