На Кубани по системе «Все включено» и «Ультра все включено» работает 80 отелей

В Краснодарском крае по системе «Все включено» и «Ультра все включено» работает 80 гостиниц. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, для них существуют обязательные требования, сообщает пресс-служба администрации края.

Губернатор отметил, что такие гостиницы у туристов востребованы больше, чем обычные. В низкий сезон их заполняемость выше на 15%, а в высокий — на 20%.

«Сейчас на курортах Краснодарского края туристу доступны предложения, которые ничем не уступают заграничным. Многие положения наших стандартов легли в основу федеральных. Уверен, это позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Разработанные на федеральном уровне национальные стандарты «Все включено» и «Ультра все включено» устанавливают требования к номерному фонду, питанию, наличию элементов инфраструктуры, развлекательных мероприятий, спортивных и детских услуг и наличию бассейнов и аквапарков. По данным туроператоров, отдых в таких гостиницах запрашивают более 60% туристов.

Татьяна Ручкина

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