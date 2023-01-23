Число подтвержденных в Саратовской области случаев COVID-19 достигло 303 тысяч

В Саратовской области наблюдается резкий скачок случаев коронавируса – за сутки заболеванием подтвердилось у 97 человек. В начале прошлой неделе их было меньше 50-ти.

По информации регионального оперштаба, общее число случаев COVID-19 в регионе составило 303 тысячи.

Наибольший прирост за сутки зафиксирован в Саратове (44 случая) и Балаковском (15) районе, на других территориях выявлено восемь и менее случаев.

Среди новых пациентов четверо детей и подростков до 17 лет и 27 взрослых 65 лет и старше.

Среди новых случаев три сопровождаются пневмонией, остальные – с ОРВИ.

Марина Ковалева