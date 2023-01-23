В Башкирии компанию оштрафовали за незаконную добычу драгметаллов

Учалинская межрайонная прокуратура оштрафовала ООО «Гасадд» на 2,2 млн руб. за незаконную добычу драгоценных металлов (ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что предприятие добывало золото без лицензии.

Мировой суд по Учалинскому району конфисковал у компании драгоценные металлы, а также спецтехнику и оборудование.

ООО «Гасадд» зарегистрировано в октябре 2016 года в селе Миндяк Учалинского района. Владельцем является Динара Пигарева. Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В 2021 году выручки у предприятия не было, убыток составил 1,4 млн руб.

Майя Иванова

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