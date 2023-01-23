Дороги уложили в программу

Основными проблемами транспортной инфраструктуры Удмуртии являются отсутствие асфальтобетонных дорог к ряду социально значимых объектов, перегруженные участки дорог и отсутствие маршрутов общественного транспорта к 42 населенным пунктам, а также плохо развитый внутренний водный транспорт. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России. В миндортрансе республики ответили, что часть проблем уже решена, остальные включены в план мероприятий по улучшению транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что транспортная инфраструктура в Удмуртии значительно лучше, чем во многих других регионах страны, но для ее дальнейшего развития необходимы федеральные средства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В конце прошлого года Счетная палата России представила отчет о состоянии транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа и, в том числе, Удмуртии. Основными проблемами в ПФО в нем названы перегруженные участки дорог, слабая транспортная связь между населенными пунктами, а также износ инфраструктуры. Согласно отчету, вместе с Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областями, Удмуртия вошла в число регионов ПФО, в которых нормативы по транспортной инфраструктуре не обновлялись более 12 лет и соответствуют федеральным нормам, утратившим силу еще в 2017 году. Это негативно сказывается как на жителях, так и на экономике региона, в том числе лишая ее инвестиционной привлекательности.

По мнению аудиторов Счетной палаты, перечисленные в отчете проблемы в первую очередь обусловлены нехваткой средств. Руководству Удмуртии, как и ряда регионов, рекомендовали разработать план мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, учесть грузо- и пассажиропоток и финансовую обеспеченность. Также рекомендовано обеспечить сельские территории и социально значимые объекты дорогами с твердым покрытием.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев ответил «Ъ-Удмуртия», что их ведомством в 2021 году была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2027 года. «Проведена предварительная работа по анализу основных социально-экономических тенденций развития Удмуртии, предложена методика уточнения границ Ижевской агломерации на основе данных сотовых операторов, выявлены места концентрации ДТП, произведен анализ данных о транспортных, пассажирских потоках и многое другое»,— рассказал господин Горбачев.

Общая протяженность автодорог Удмуртии составляет чуть более 17 тыс. км, По этому показателю республика занимает девятое место среди регионов ПФО. Протяженность железных дорог — 778,5 км, водных путей — 200 км, что является самым низким показателем среди субъектов ПФО. В республике средний уровень транспортной обеспеченности, она находится на 5 месте в ПФО. По итогам 2021 года в республике было достигнуто 49,7% целевого значения показателя по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

В отчете Счетной палаты РФ говорится как об одной из серьезных проблем о перегруженном участке автодороги на въезде в Ижевск на Воткинском шоссе. Интенсивность транспорта на нем за сутки достигает 20-35 тыс. авто. В связи с этим необходимо строить разноуровневую транспортную развязку, однако в госпрограмме региона это не указано, отметили в Счетной палате. В миндортрансе Удмуртии по этому поводу сообщили, что в ближайшие годы в приоритете мероприятия по реконструкции двух автодорог: Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Воткинск. Последняя является самой загруженной дорогой в республике — максимальная интенсивность в сутки составляет 21 тыс. авто.

«В рамках реконструкции планируется расширение до четырех полос трех ее участков. Это позволит сделать проезд по трассе более комфортным и безопасным, а также решит проблему с въездом в столицу Удмуртии. К строительно-монтажным работам в планах приступить в 2025 году»,— сказал господин Горбачев.

В госпрограмме республики предусмотрены мероприятия мероприятия для решения проблемы только одного из шести узких мест, создающих проблемную зону транспортной сети. Возможно потому что это один из самых низких показателей в ПФО. В Саратовской области узких мест 68, в Мордовии, Пензенской и Ульяновской областях по одному.

На конец 2022 года в Удмуртии 33 медицинских учреждения не имели выхода к автодороге с твердым покрытием. Это один из самых высоких показателей в ПФО. Хуже дела обстоят с этим у соседней Кировской области — 41 объект, лучше в Пензенской области — 2 объекта. Отсутствие качественных дорог и их износ негативно влияют на развитие сельских территорий, говорится в отчете.

Миндортранс республики отчитался о ежегодно проводимых работах по реконструкции дорог к значимым социальным объектам, которые подразумевают смену гравийного покрытия на асфальтобетонное. «Особое внимание уделяем сельским территориям. Работы на таких дорогах мы уже несколько лет проводим по программе “Комплексное развитие сельских территорий” (КРСТ). В рамках КРСТ в 2022 году реконструирована дорога Лутоха-Калашур-Дубровский. Это последний участок, который оставался в гравии на пути от райцентра до деревни Калашур. В 2023 году смена покрытия проводится на двух дорогах Лутоха-Сабанчино и Гондырвай-Козино, каждый из объектов ведет к социально значимому предприятию»,— рассказал Алексей Горбачев.

Проблема качества дорог влечет за собой другую: до 42 населенных пунктов республики не доходит общественный транспорт — это один из самых больших показателей в ПФО, говорится в отчете Счетной палаты.

Также железнодорожное направление Кузьма — Ижевск не включено в маршрутную сеть пригородного пассажирского железнодорожного сообщения Удмуртии. Жители двух поселений Кезского района численностью более 1 тыс. человек не имеют прямого автобусного рейса с Ижевском. Недостаток транспортной инфраструктуры в целом привел к тому, что за 2019-2021 года на 41,1% уменьшилось количество сельских жителей в республике, полагают в Счетной палате.

Алексей Горбачев рассказал, что проблема с железнодорожным направлением с нового года решена. С 4 января открылся новый маршрут Ижевск-Кез. Однако вопрос с межмуниципальным общественным транспортом, как сказали в ведомстве, должны решать органы местного самоуправления.

Из отчета Счетной палаты РФ следует, что объемы грузоперевозок на водном транспорте в Удмуртии снизились на 2,8%, несмотря на экологичность, безопасность и экономическую эффективность. Также в республике плохо развиты пассажирские перевозки водным транспортом, в том числе из-за отсутствия нормативного регулирования данной сферы.

На это в миндортрансе республики ответили, что развитие водного транспорта — одна из приоритетных задач. «Порт Камбарка является одним из крупнейших в Камском речном бассейне. На сегодняшний день идет проработка вопроса об использовании мощностей порта для перевозки грузов в Каспийское море»,— прокомментировал Алексей Горбачев. Кроме того, с 2021 года камский берег начал принимать теплоходы с туристами на всех видах судов, курсирующих по Каме. За 2022 год зафиксировано более 100 судозаходов, в том числе, с туристами из разных регионов.

О развитии водного транспорта для туризма говорят и в госсовете Удмуртии. «Его востребованность в перспективе наиболее ожидаема в туризме, а не в ежедневной перевозке пассажиров и грузов. Самым перспективным для развития туристических маршрутов является порт в Сарапуле. В прошлом году практически завершили работы по реконструкции причала на набережной Камы. Средства на проведение работ выделили республиканские — 27,5 млн руб. В прошлый летний сезон Сарапул принял 20 туристических теплоходов, а после реконструкции набережной он планирует принимать до 100 теплоходов»,— сказал председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров.

Он отметил важности заниматься развитием дорожной отрасли как определяющего звена в экономике, так как наличие инфраструктуры напрямую влияет как на качество жизни населения, так и на расходы экономических субъектов. «Трудности логистики зачастую становятся препятствием для развития предприятий на местах»,— поделился господин Ягафаров. В последние годы Удмуртия, по его словам, направляет значительные средства в республиканский дорожный фонд и держит на контроле качество работ. Кроме того, в вопросе развития транспортной инфраструктуры республики особое значение имеют «сигналы» населения. «Эффективность мероприятий зависит от удовлетворенности на местах. Своевременность обращений, отзывов, запросов в профильные органы — залог эффективности работы отрасли»,— прокомментировал Тимур Ягафаров.

По мнению профессора Высшей школы экономики Михаила Блинкина развитие транспортной инфраструктуры сейчас происходит во всех регионах России.

«В рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” есть конкретные показатели, которые должны быть выполнены, и регионы их исполняют. Да, у Счетной палаты всегда будут замечания, по-другому не бывает, но на общем фоне Удмуртия выглядит совершенно прилично»,— прокомментировал господин Блинкин.

Однако он добавил, что регионы в этом вопросе существенно зависят от финансов из федерального бюджета.

Отдельно он подчеркнул, что перевозки внутренним водным транспортом это мировой тренд, который необходимо развивать и в России. «По массе вопросов и экономики, и экологии водный транспорт — перспективная идея. Однако все упирается в очень серьезные вещи: на водных путях необходимо делать углубительные работы, поддерживать шлюзы и опорные стенки. Масса работы, которую надо делать каждый год. Этот вид транспорта содержать значительно сложнее, чем автодороги. Это перспективное направление, которое развивается по всему миру, но это требует серьезных решений на федеральном уровне»,— сказал господин Блинкин.

Татьяна Колегова