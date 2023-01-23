В Петербурге задержали мужчину, домогавшегося до девочки-инвалида и дочери актрисы театра

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в домогательстве к девочки-инвалиду. Им оказался 22-летний парень, который пригласил девятиклассницу к себе в гости на съемную квартиру, пишет 23 января 78.ru.

Мама девочки, артистка театра «Зазеркалье», отправила ее на медицинское освидетельствование. О случившемся ей сообщил сосед с верхнего этажа, который видел из окна, как неизвестный подозрительный мужчина с густыми седыми волосами уводил девочку со двора. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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