Структуре Евгения Жуланова одобрили строительство ЖК у площади Карла Маркса

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала директору ООО «Сибирский квартал» Наталье Котовой установление подзон для строительства ЖК в квартале, ограниченном улицами 25-го Октября и Белинского. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, здесь предполагается возвести жилые дома высотой в 7, 9 и 16 этажей. Для этого заявитель предложила установить соответствующие подзоны в зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-2. Подзоны с высотностью в 7, 9 и 16 этажей просят установить на двух участках «Сибирского квартала» общей площадью 6 тыс. кв. м.

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По расчетам девелопера, на двух указанных участках планируется построить три дома на 245 квартир, в них будет проживать 665 жителей. Продаваемая площадь жилья составит 13,4 тыс. кв. м. Один из домов будет иметь эксплуатируемую кровлю, для комплекса также возведут подземную автостоянку.

Представитель краевого минимущества уточнила, что проект по участкам возле площади Карла Маркса прошел публичные слушания. По проекту уже разработана документация по планировке территории. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить предложение «Сибирского квартала» на утверждение краевого правительства.

Напомним, компания «Сибирский квартал», совладельцем которой являются пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов (70%) и директор общества Наталья Котова (30%), собирается застроить территорию возле клинического кардиологического диспансера. В «Сибирском квартале» отмечали, что ранее на месте будущего комплекса располагались старые деревянные дома, которые застройщик расселил за свой счет.