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обновлено 09:29

Количество арестов имущества у должников в Прикамье выросло в полтора раза

В 2022 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) Пермского края наложили более 11 тыс. арестов на имущество должников. Это в 1,5 раза больше показателя 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба краевого УФССП.

В прошлом году приставы отправили на торги имущество общей стоимостью 1,6 млрд руб., в результате его продажи выручено 340 млн руб. Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту в 2022 году, стало трехэтажное здание торгового центра в Большом Савино стоимостью 20,5 млн руб. На втором месте находится офисное помещение на 12-м этаже бизнес-центра «Парус», оцененное в 16 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 8,1 млн руб.: за такую цену была реализована трехкомнатная квартира площадью 112 кв. м в ЖК «Виктория».

В рейтинге самого необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, фигурируют грузовой самосвал Mercedes стоимостью 10 млн руб., специализированная автоцистерна, оцененная в 7 млн руб., гусеничный кран, автогрейдер.

Кроме того, в 2022 году за долги у граждан арестовывались вальцовочный станок, холодильная витрина, мотобур, автомобильные колеса, настенные картины, аквариум.

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