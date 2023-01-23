Вице-премьер Абрамченко поручила запретить перевод пашни в земли для добычи песка и щебня

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу разработать законопроект о запрете перевода особо ценных земель сельскохозяйственного назначения в «земли иных категорий» с целью добычи на них общераспространенных полезных ископаемых. В числе таких земель — сельхозугодия и виноградники. К общераспространенным полезным ископаемым относят песок, гальку, щебень, гравий, глину, известняки. Поправки должны быть готовы к 15 апреля, сообщает РБК со ссылкой на поручение госпожи Абрамченко. В ее аппарате подтвердили информацию о подготовке проекта.

Вопрос защиты сельхозугодий рассматривали на совещании у вице-премьера, прошедшем в декабре 2022 года. Минсельхоз выступил за введение запрета на геологическое изучение недр, разведку и добычу общепринятых полезных ископаемых на сельхозугодьях. Минприроды эту инициативу не поддержало. Ведомство взамен предложило оставить действующие условия пользования недрами, а для защиты сельскохозяйственных угодий согласовывать с Минсельхозом перечней участков недр местного значения, где есть полезные ископаемые.

Согласно поручению по итогам встречи, было решено запретить перевод в другие категории сельхозугодий, земель, пригодных для виноградарства, мелиорированных и мелиорируемых земель, а также тех, которые используются для селекции, семеноводства, сортоиспытаний, размещения генетических коллекций растений и выращивания уникальных видов культур. Кроме того, Роснедра до 15 марта должны обеспечить участие Минсельхоза в процедуре согласования списка участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

В Минприроды (в его ведении находятся Роснедра) заявили РБК, что теперь недропользователи будут сразу видеть, есть ли соответствующие ограничения у участка. «Отдельные наиболее ценные земли сельхозназначения будут особо защищены, Минсельхоз готовит для этого законопроект»,— уточнили в ведомстве.

Лаура Кеффер