Себастьен Ожье выиграл Ралли Монте-Карло, Николая Грязина лишили победы в зачете WRC2

В Монако стартовал новый сезон чемпионата мира по классическому ралли WRC. Девятую по счету победу на Ралли Монте-Карло, проходившем 19-22 января, одержал француз Себастьен Ожье.

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Восьмикратный чемпион WRC, выступающий за заводскую команду Toyota Gazoo Racing WRT, опередил своего напарника, действующего обладателя титула, финна Калле Рованперу. Третье место занял бельгийский гонщик заводского коллектива Hyundai Shell Mobis WRT.

Лучшим из пилотов команды M-Sport Ford WRT стал эстонец Отт Тянак — чемпион 2019 года финишировал пятым. Десятое место в общем зачете занял экипаж россиян Николая Грязина и Константина Александрова — гонщики немецкой команды Toksport WRT 2 заняли второе место в классе WRC2.

Российский экипаж финишировал первым, но после окончания гонки получил штраф в пять секунд за срезку трассы и с отставанием в 0,5 секунды уступил победу французу Йоанну Росселю из команды PH Sport, которая и подала протест на россиян.

Следующий этап WRC, Ралли Швеции, пройдет с 9 по 12 февраля.

Максим Вершинин