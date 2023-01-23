Липецкий производитель консервов для Минобороны направил 30 млн рублей на увеличение мощностей

Столичное ООО «Чистый продукт экспорт» направило 30 млн руб. в модернизацию липецкого производства консервированных овощей. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ОЭЗ «Липецк», предприятие с декабря наладило выпуск 2 млн банок консервированной продукции в месяц. Численность персонала увеличена практически вдвое и сейчас составляет 60 человек.

В ОЭЗ напомнили, что компания «Чистый продукт экспорт» в сентябре 2021 года запустило производство (консервированный зеленый горошек, белая и красная фасоль) и изначально выпускало 700-800 банок в месяц объемом 400 и 900 мл. С сентября прошлого года продукция в больших банках стала поставляться в воинские части РФ. В малых банках она реализуется через продуктовые магазины в России и странах ближнего зарубежья (Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и Казахстан). Производственные мощности компании располагаются также в Московской области и Краснодарском крае.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Чистый продукт экспорт» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2015 года для переработки и консервации овощей. Уставный капитал компании - 10 тыс. руб., единственный учредитель - генеральный директор Дмитрий Юринский. По итогам 2021 года ООО отчиталось о выручке 161,4 млн руб. (рост за год на 39,6%) и чистой прибыли - 2,8 млн руб. (снижение на 63,7%), финансовый баланс компании оценивался в 64,4 млн руб.

Андрей Цветков