Генпрокуратура выплатила €4,6 млн по решениям ЕСПЧ после выхода РФ из Совета Европы

Генеральная прокуратура России исполнила постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившие в силу до 15 марта 2022 года, когда Россия вышла из Совета Европы. Как уточнил «Известиям» генпрокурор Игорь Краснов, компенсации получили 476 заявителей на общую сумму €4,6 млн.

Комментируя выход России из многих международных организаций, в частности процедуру экстрадиции, господин Краснов отметил, что Генпрокуратура продолжает принимать меры для укрепления сотрудничества с компетентными органами других стран. «По этим вопросам мы взаимодействуем на основе не документов международных организаций, а двусторонних и многосторонних международных договоров»,— добавил он.

По словам Игоря Краснова, количество направленных Генпрокуратурой запросов о выдаче в 2022 году увеличилось до 418 с 379 в 2021-м. Выросло и число удовлетворенных запросов о выдаче — с 148 до 178.

15 марта 2022 года после начала военной операции на Украине Россию исключили из Совета Европы. Российские власти также прекратили коммуникацию с ЕСПЧ и Комитетом министров Совета Европы, в том числе по вопросам исполнения принятых судом решений.

11 июня 2022 года президент Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений ЕСПЧ, в соответствии с которым вынесенные после 15 марта постановления Европейского суда не исполняются в России.