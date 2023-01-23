В Татарстане пройдет прощание с погибшим на Украине командиром танковой роты

В Тетюшском районе Татарстана сегодня, 23 января, пройдет церемония прощания с командиром танковой роты Геннадием Командовым. Об этом в своих соцсетях сообщает газета «Тетюшские зори» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Церемония пройдет в 10:00 в селе Большое Шемякина у Обелиска Славы. Геннадий Командов погиб 13 января при выполнении боевого задания в населенном пункте Октябрьское в Луганской области. Детали трагедии не уточняются.

Сам военный родился в селе Большое Шемякино в июне 1996 года. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

"Ъ-Казань"