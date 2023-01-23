На Ставрополье «Дамате» создаст селекционный центр овцеводства

Группа компаний «Дамате» построит в Предгорном районе Ставрополья селекционно-генетический центр овцеводства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Центр будет включать в себя ряд объектов. Сейчас группа компаний приступает к строительству первого объекта – фермы на 1,8 тыс. голов овец. Губернатор пояснил, что выбор холдинга в пользу Ставрополья объясняется наличием в крае мощной племенной базы и опыта создания селекционных центров. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб., финансовым партнером выступает АО «Россельхозбанк», сообщается на сайте ГК «Дамате».

«У Ставрополья четвертое место в России по производству баранины и третье – по выпуску овечьей шерсти», – отметил глава региона.

Анастасия Назарова