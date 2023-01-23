Летний кубок КВН-2023 пройдет в Перми

Пермский край и АМиК заключили меморандум о проведении Летнего кубка КВН в 2023 году в Перми. Телевизионная версия игры будет показана на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевого правительства Фото: Пресс-служба краевого правительства

Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «Телевизионное творческое объединение “АМиК”» Александр Масляков. «Мы успешно провели сезон 2022 года, а сегодняшний меморандум подтверждает, что наши коллеги удовлетворены результатами сотрудничества. Уверен, что Летний кубок чемпионов мы проведем на таком же высоком уровне и он станет еще одним ярким событием юбилейного года»,— заявил Дмитрий Махонин.

«Приятно, что губернатор Дмитрий Махонин присутствовал на играх сезона и проводит свой кубок в рамках регионального чемпионата. Пермь становится все более заметным в России городом, интересным для молодежи»,— отметил Александр Масляков.

Планируется, что в Пермь в качестве участников и гостей приедут более ста звезд «большого» КВН, а всего посетить игру смогут свыше 5 тыс. зрителей.