В Свердловской области на 41% вырос спрос на сотрудников, знающих китайский язык

За прошедший год спрос на сотрудников, владеющих китайским языком, в Свердловской области вырос на 41%, следует из исследования hh.ru. Чаще всего китайский язык востребован в сферах транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). Средняя зарплата для таких специалистов составляет 77 тыс. руб. Самые высокие зарплаты предлагают:

Начальникам управления по закупкам – от 200 тыс. руб. до вычета налогов;

Логистам – до 200 тыс. руб.;

Логист по международным ЖД перевозкам – до 140 тыс. руб. до вычета налогов;

Специалистам по работе с китайскими поставщиками – до 100 тыс. руб.;

Менеджерам по закупам – от 80 тыс. руб.;

Руководителям отдела планирования – от 80 тыс. руб.

Спрос на сотрудников, знающих английский язык, на Урале сократился на 13%. Впрочем, даже несмотря на это, английский остается наиболее востребованным иностранным языком на рынке труда.

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