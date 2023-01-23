ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл пермскому «Молоту»

22 января хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» проиграл в матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути» пермскому «Молоту». Выездная игра закончилась со счетом 3:1, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

«Молот» открыл счет на 9-й минуте, после чего в третьем периоде укрепил преимущество сразу двумя голами. «Сталеварам» удалось разбить счет на последней минуте, однако на исход матча это не повлияло.

«Мы сыграли сегодня не в своем ключе. Не так мы должны были сегодня играть. В чем причина, наверное, покажет только анализ. Может быть две предыдущие игры забрали много сил и эмоций. Не самую лучшую игру сыграли. Плохо сыграли в обороне и беззубо в атаке. Это, скажем так, оценка "Ижстали"»,— главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

28 января «сталевары» откроют домашнюю серию игр матчем с ХК «Тамбов».