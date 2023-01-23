Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков отметил 107-летие

В Санкт-Петербурге отпраздновал 107-летие ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков. Его включили в Книгу рекордов России как самого возрастного из ныне живущих участников ВОВ. С поздравлениями к ветерану приехали городские чиновники и депутаты, рассказал на своей странице «Вконтакте» глава Курортного района Александр Забайкин.

Господин Росляков почетный житель Сестрорецка и герой-танкист. Ветеран не перестает удивлять современников жизнелюбием, силой духа, ясностью ума и верой в лучшее, отмечают чиновники.

Валентин Росляков родился 22 января 1916 года в деревне Коптево под Тамбовом. В Великой Отечественной войне участвовал на территории Армянской ССР. В августе-сентябре 1941 года оказался в горящем танке и был серьезно ранен во время Иранской операции. Участвовал в боях под Белгородом, Харьковом, на территории Прибалтики. Удостоен ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и других наград.

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