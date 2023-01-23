152 территории планируют благоустроить в Удмуртии в 2023 году

В Удмуртии в 2023 году благоустроят 62 двора и 89 общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, из федерального и регионального бюджетов выделят 411 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказал министр строительства республики Ришат Ибрагимов, процедура торгов и заключение контрактов с подрядчиками должна завершиться до 1 апреля, чтобы своевременно выйти на объекты и завершить работы до 1 октября.

Еще 95 млн руб. из федерального бюджета направят на реализацию проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов в Глазове. Как отметил господин Ибрагимов, в ближайшее время поступит информация о призовом фонде еще двух победителей конкурса 2022 года — Воткинска и Сарапула. Деньги направят на реализацию проектов «Сарапульские острова» и «Ритм леса».