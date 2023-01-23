В Челябинской области число самозанятых выросло в 1,7 раза за год

В декабре 2022 года в Челябинской области было зарегистрировано более 130 тыс. самозанятых граждан. Это в 1,7 раза больше по сравнению с декабрем 2021 года, когда специальным налоговым режимом пользовались 74,4 тыс. человек. Такие данные представила Контрольно-счетная палата региона (КСП).

Максимальное число вновь зарегистрированных самозанятых зафиксировано в ноябре и декабре –6,6 тыс. 5,6 тыс. соответственно. Большинство жителей Челябинской области, которые стали применять налог на профессиональный доход в 2022 году, это физические лица – 124,9 тыс. Остальные – индивидуальные предприниматели.