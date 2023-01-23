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обновлено 08:27

За год Пермь показала наибольшие объемы строительства ТЦ среди городов-миллионников

Среди крупнейших городов РФ Пермь за 2022 год показала наибольшие объемы строительства торговых площадей в ТЦ. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование NF Group, в минувшем году в Перми сильнее всего выросла обеспеченность торговыми площадями — сразу на 49%, до 384 кв. м на 1 тыс. человек.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Аналитики NF Group исследовали 15 городов-миллионников России. В Уфе, Красноярске и Ростове-на-Дону динамика оказалась отрицательной: обеспеченность торговыми площадями сократилась на 1% и менее. Самым высоким этот показатель остается в Самаре, где на 1 тыс. человек приходится 771 кв. м торговых площадей. Москва на четвертом месте среди крупнейших городов страны: на 1 тыс. жителей столицы приходится 580 кв. м торговых площадей.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в целом уровень обеспеченности торговыми площадями в России составляет 201 кв. м на 1 тыс. жителей. Это в 1,5–2 раза ниже среднеевропейского показателя, замечает она. Руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков прогнозирует, что совокупный ввод качественных торгцентров в России в этом году составит 200–250 тыс. кв. м, оставшись на том же низком уровне, что и в 2022 году. Для возвращения инвесторов на рынок торговой недвижимости важны устойчивая позитивная динамика реальных доходов населения, появление большого количества новых брендов или возвращение ушедших марок, полагает эксперт.

Напомним, что в Перми в начале 2022 года открылся один из крупнейших ТЦ города — ТРК «iMALL Эспланада» на ул. Петропавловской, 73а. Площадь первой очереди объекта, в которую входят торговые галереи, кинотеатр и прочее, составляет около 80 тыс. кв. м.

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