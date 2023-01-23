Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией дзюдо России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие четыре года. Документ предусматривает развитие дзюдо как массового и любительского спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в регионе в 2023-2026 годах.

«Для нас важно, чтобы в дзюдо приходили дети, поэтому мы реализуем все программы, которые сегодня инициирует федерация. Для нас это важно, поэтому мы пропагандируем этот вид спорта, и для региона он является базовым»,- отметил Алексей Текслер.

Сергей Соловейчик подчеркнул, что популяризация дзюдо в регионах – «приоритетная задача федерации».