В Омске суд назначил 10 лет колонии экс-главе городского УМВД по делу о взятке

Сегодня вынесли приговор бывшему главе городского УМВД по Омску Евгению Быкову. Суд признал бывшего полицейского виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и назначил 10 лет заключения в колонии строгого режима, штраф в размере 20,7 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области, добавив, что Евгения Быкова лишили звания полковника.

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Другой фигурант этого коррупционного дела, экс-начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Омску Михаил Лебедев, который обвинялся в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), в марте прошлого года получил 2 года 9 месяцев в колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. руб. Суд над ним проходил отдельно, поскольку Михаил Лебедев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Евгения Быкова и Михаила Лебедева задержали в апреле 2021 года сотрудники УФСБ по Омской области. В управлении Следственного комитета России в отношении них возбудили уголовное дело. По версии следствия, в 2019 году глава городского УМВД полковник Евгений Быков покровительствовал двум местным предпринимателям. Один из них держал сеть массажных салонов, второй занимался оптовой продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции. Как указывается в деле, за непривлечение к ответственности и покровительство они через посредника передали Евгению Быкову соответственно 6,45 млн руб. и 480 тыс. руб. Михаил Лебедев, по версии следствия,выступал посредником в передаче взяток от коммерсантов Евгению Быкову.

С санкции суда полицейских заключили под стражу. В последующем их уволили из органов с формулировкой «за совершение порочащего проступка».

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Илья Николаев