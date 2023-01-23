В Челябинской области стали чаще искать работников со знанием китайского языка

Количество вакансий, в которых работодатели требуют от соискателей знание китайского языка, в Челябинской области за год выросло на 64%. Об этом сообщают аналитики портала Hh.ru. По данным авторов исследования, чаще всего этот пункт встречается в сферах транспорта и логистики (51%), продаж (37%), производства (28%).

Средняя зарплата, которую компании предлагают специалистам со знанием китайского, на Южном Урале составляет 56 тыс. руб.

Число вакансий с требованием знания английского языка, напротив, уменьшилось за год на 19%. Тем не менее, он остается самым востребованным языком на рынке труда региона.