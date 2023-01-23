Чего ждать инвесторам в 2023 году?

Прошедший год стал для мировой экономики очень непростым даже по меркам ковидного 2020-го: усиление геополитической напряженности, пиковая инфляция во многих ведущих экономиках, энергетический кризис, заморозка иностранных активов российских инвесторов, усиление рисков глобальной рецессии и многое другое. На все эти события мировые фондовые рынки реагировали существенным снижением. Пройдено ли дно, какие уроки следует извлечь из кризисного 2022 года и что инвесторам принесет наступивший год? Об этом рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов



– Активы 5 млн российских инвесторов на сумму 320 млрд руб. оказались заблокированными, ЦБ РФ ввел существенные ограничения для неквалов, а объем торгов иностранными бумагами на СПБ Бирже упал в три раза – до $122 млрд. Есть ли какой-то свет в конце туннеля? Или зарубежные бумаги стали фактически недоступными для наших соотечественников?

– В конце декабря европейские депозитарии Euroclear и Clearstream получили разрешения контролирующих органов европейских стран – министерств финансов Бельгии и Люксембурга соответственно – на разморозку бумаг, принадлежащих российским инвесторам. Вывод заблокированных активов с баланса НРД должен был завершиться до 7 января. Однако, к сожалению, инвесторы до сих пор не получили доступа к своим бумагам, хотя во время новогодних каникул брокерские компании направили документы клиентов на разблокировку. Если она станет доступной, замороженные бумаги будут переведены на торговые счета, с ними можно будет совершать операции. Но в любом случае нужно помнить, что работа предстоит большая и она только начинается, поскольку подобных прецедентов в истории пока не было, то есть нужно прямо сейчас прорабатывать и согласовывать целый ряд механизмов и процедур. В данный момент решение вопроса находится на стороне европейских структур, обратной связи пока нет, поэтому необходимо немного подождать. В любом случае частным инвесторам специально ничего делать не нужно, пока все упирается во взаимодействие брокеров, НРД и западных депозитариев. Но это, безусловно, большой шаг вперед, потому что в середине прошлого года многим казалось, что нет никакой надежды и эти активы утеряны если не навсегда, то надолго. К счастью, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Что касается возможности торговать иностранными ценными бумагами, то она для российских неквалов не исчезла. Правда, делать это через отечественных брокеров не получится, поэтому целесообразнее для этих целей выбирать инвесткомпании из дружественных юрисдикций, например из Казахстана. Эта страна, на мой взгляд, характеризуется минимальными рисками для россиян. Кроме того, казахстанские банки сейчас активно работают над удаленным открытием счетов, у многих финансовых организаций эта процедура близка к завершению. Когда она начнет применяться, нашим соотечественникам уже не нужно будет выезжать в Казахстан для этих целей. Значит, вывод средств, заработанных на зарубежных фондовых рынках, станет еще удобнее, дешевле и быстрее.

– Как себя сейчас чувствует американский фондовый рынок?

– По итогам прошлого года S & P 500 потерял около 17%. Основными причинами такой динамики стали усиление инфляционного давления, а также ужесточение Федрезервом денежно-кредитной политики. Грубо говоря, после подъема ключевой ставки заемные деньги стали обходиться и бизнесу, и домохозяйствам намного дороже. В итоге и корпорации, и физлица берут кредиты на расширение деятельности или, например, на покупку жилья менее охотно, что сдерживает рост экономики и, как следствие, фондового рынка тоже. Так, технологические гиганты (группа FAANG), которые раньше были локомотивами роста S & P 500, по итогам года потеряли от 20% до 67% капитализации, что существенно выше в сравнении с бенчмарком. В итоге инвесторы стали активно перекладываться из «роста» в «стоимость».

Но, на мой взгляд, в 2023-м позиции аутсайдеров прошлого года, например ИТ-компаний или производителей авиакосмической продукции, могут укрепиться, и эти эмитенты опередят широкий рынок по росту выручки и прибыли. Принцип «выкупай просадки» сейчас весьма актуален.

– В 2022 году многие открыли для себя китайских эмитентов. Есть ли смысл вкладываться в этот сегмент?

– Эти бумаги – хорошая возможность для диверсификации портфеля. Мы прогнозируем рост широкого китайского рынка в 2023 году и полагаем, что лучше бенчмарка могут торговаться акции ритейлеров, авиаперевозчиков и представителей ресторанно-гостиничной отрасли. Также довольно привлекательно для покупок выглядят бумаги инновационных компаний, пользующихся господдержкой (направления: искусственный интеллект, полупроводники, солнечная энергетика и электромобили). В особенности могу рекомендовать присмотреться к акциям автопроизводителя Li Auto (LI), который обновляет рекорды продаж гибридных электрокаров. Велика вероятность того, что снятие антиковидных ограничений также увеличит спрос на продукцию компании.

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