Суд отменил решение о прекращении уголовного дела новосибирского депутата, сбившего ребенка

Уголовное дело в отношении 67-летнего депутата, сбившего малолетнего ребенка и покинувшего место происшествия, по решению апелляционной инстанции будет направлено на новое рассмотрение, сообщила прокуратура региона.

Ранее, из-за примирения сторон мировым судьей первого судебного участка Татарского района было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Парламентарий обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК РФ - оставление в опасности.

Татарская межрайонная прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в райцентре Татарск. Как видно на кадрах видеозаписи, приобщенной к делу, водитель кроссовера Toyota RAV4 свернул во двор многоквартирного дома, где наехал на шестилетнего мальчика, который шел по дороге. Протащив ребенка несколько метров по земле, нарушитель остановился, постоял над ребенком, затем сел в иномарку и уехал. Ребенка доставили в центральную районную больницу, где ему оказали медпомощь. Через некоторое время водитель сам явился в отдел полиции.

Лолита Белова