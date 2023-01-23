В Красноярске вынесли приговор по делу о хищении 90 млн рублей у ресурсоснабжающих организаций

Октябрьский райсуд Красноярска рассмотрел уголовно дело 68-летнего бывшего председателя совета директоров ЗАО производственно-строительной компании «Союз». Как рассказали в прокуратуре края, его признали виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначили три года колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда.

Как установило следствие, а затем и суд, с января 2015-го по март 2017 года обвиняемый, являясь учредителем и руководителем предприятия, управляющего 44 многоквартирными домами, растратил более 91 млн руб. Эти деньги поступили от собственников жилых помещений для оплаты коммунальных услуг и предназначались для расчетов с ресурсоснабжающими организациями «Крастэк», «Краском», «Красноярская теплотранспортная компания» и «Енисейская ТГК-13».

Похищенные средства, выяснили силовики, топ-менеджер компании, направил на погашение задолженности, образовавшейся перед ним лично по заключенным с ЗАО ПСК «Союз» договорам займов.

Подсудимый в процессе вину не признал. В порядке гражданского судопроизводства возмещен причиненный ущерб на сумму более 80 млн руб.

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Илья Николаев