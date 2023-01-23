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обновлено 08:08

Пермский прыгун с трамплина второй раз подряд выиграл этап Кубка России

В Нижнем Тагиле состоялся седьмой этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. В зачет шли две попытки на трамплине К120. С самого начала уверенное лидерство захватил Евгений Климов. Он «улетел» в своих попытках на 133 и 130 м. С итоговым результатом 263,6 балла он занял первое место. Вторая позиция — у постоянного конкурента пермского спортсмена Данила Садреева из Татарстана. «Бронза» — у Михаила Пуртова (Свердловская область).

Напомним, до этого Климов победил на шестом этапе Кубка в Чайковском.

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