Зеленский: военным было поручено создать резервы личного состава

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военному командованию была поставлена задача создать резервы личного состава для его восстановления. Он не уточнил, когда было дано поручение. По словам главы государства, в стране проходят «шаги мобилизационных процессов».

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. <...> Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть, они должны быть»,— сказал господин Зеленский на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (цитата по «РИА Новости»).

Украинский президент сообщил, что решение по формированию резервов было принято ставкой верховного главнокомандующего. Поэтому командующие продолжают этим заниматься.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в начале января сообщал, что в стране нет потребности в дополнительной мобилизации. Вместе с тем он признавал, что ситуация с этим может измениться в любой момент в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.

Леонид Уварчев