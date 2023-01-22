Жители Краснодара проводят спасработы по вызволению лебедей со льда Старобжегокайского озера

Жители Краснодара организовали спасение замерзающих лебедей, один из которых предположительно сломал крыло, со льда Старобжегокайского озера. Об этом они рассказали в своих Telegram-каналах.

Во второй половине дня в воскресенье в одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором местные жители рассказали, что несколько лебедей погибают на льду Старобжегокайского озера напротив Юбилейного микрорайона. Как утверждает автор видео, у одного из лебедей сломано крыло, а другие остаются рядом с ним. По словам местных жителей, добиться помощи экстренных служб им не удается.

В итоге люди организовали спасработы с помощью сограждан. Вечером один из краснодарских активистов опубликовал видео, на котором зафиксировано, как для эвакуации лебедей готовится надувная лодка, которую те привезли на берег.

Михаил Волкодав

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