Проезд по ЗСД не догнал инфляцию

Стоимость проезда по ЗСД для владельцев транспондеров с февраля вырастет почти на 9%. Подорожают также и дополнительные услуги: некоторые опции к базовому тарифу «Транспондер» вырастут в цене примерно на 7%. Эксперты считают, что рост тарифов нацелен на сохранение доходов на уровне прошлого года на фоне возможного сокращения количества транзакций с использованием транспондеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость проезда по ЗСД для владельцев транспондеров с февраля вырастет почти на 9%

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Стоимость проезда по ЗСД для владельцев транспондеров с февраля вырастет почти на 9%

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

ООО «Магистраль северной столицы» (МСС), оператор Западного скоростного диаметра (ЗСД), повышает с 1 февраля базовые тарифы и часть тарифных опций для владельцев транспондеров.

В пресс-службе МСС уточнили, что изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (базовый тариф «Транспондер»), и тарифные опции. Стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой не изменились.

В среднем тарифы увеличились на 8,8%. Например, на участке от КАД Юг (точка въезда) до набережной Макарова (точка выезда) при оплате наличными стоимость останется прежней — 400 рублей, а действующий базовый тариф «Транспондер» вырастет с 237 рублей до 258 рублей, на участке КАД Юг — Богатырский проспект — с 349 рублей до 380 рублей. Полный перечень новых тарифов опубликован на сайте компании.

Не изменится стоимость тарифных опций (к базовому тарифу «Транспондер») «Легковой 10» и «Грузовой 10». Тарифная опция «Легковой 25» подорожает с 1260 до 1350 рублей, «Легковой 50» — с 2940 до 3150 рублей, «Легковой 100» — с 7 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Таким образом, речь идет не столько о повышении тарифов, сколько о снижении размера скидки на проезд по транспондеру. Если ровно год назад она составляла 57%, после предыдущего изменения тарифов с 31 марта 2022 года — 48%, то с 1 февраля скидка для владельцев транспондеров в среднем уменьшится до 44%.

По итогам 2022 года на ЗСД зафиксировано 103 млн транзакций, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе МСС. В 2021 году количество транзакций выросло по сравнению с результатом за 2020 год на 17%, до 105 млн, рост по сравнению с 2019 годом составил 10%.

По данным Росстата, уровень официальной инфляции в России за 2022 год составил 11,9%.

Комментируя для «Ъ-СПб» принятое решение, в пресс-службе МСС отметили, что тарифные изменения проводятся при необходимости корректировки финансовых показателей проекта для обеспечения полноценного функционирования и развития объекта, а также для недопущения внеплановой нагрузки на городской бюджет. В Смольном отмечают, что с 2020 года город не вкладывает бюджетные средства в обеспечение деятельности ЗСД.

По словам главы агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в данном случае повышение будет меньше уровня официальной инфляции и, скорее всего, не приведет к снижению активности использования приложения именно по этой причине. В то же время в 2023 году, вероятно, некоторое уменьшение количества пользователей ЗСД произойдет в связи с общим сокращением активности в экономике: россияне стали активно экономить, в том числе при использовании автомобильного транспорта, поскольку стоимость владения автомобилем продолжает увеличиваться, считает эксперт. По его мнению, повышение тарифов нацелено на то, чтобы с учетом предполагаемого сокращения количества поездок сохранить доходы на уровне 2022 года, а возможно, и несколько увеличить. «Думаю, увеличение доходов составит не более 2–3%»,— сказал господин Бурмистров.

Вячеслав Калашников