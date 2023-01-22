Спасатели в воскресенье трижды отгоняли детей от непрочного льда краснодарских водоемов

Несмотря на плюсовую температуру, непрочный лед краснодарских водоемов и предупреждающие таблички, спасатели в воскресенье трижды отгоняли от них детей и подростков. Об этом сообщает мэрия кубанской столицы.

В первом случае спасатели провели профилактическую беседу, в двух других — завидев сотрудников городской службы спасения, дети поспешили отойти от воды и покинуть опасное место, говорится в сообщении.

Власти напоминают, что в прошлые выходные из ледяной полыньи краснодарские спасатели доставали девушку-подростка.

Михаил Волкодав

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