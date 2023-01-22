Нидерланды прекратят добычу на крупнейшем газовом месторождении до октября 2024 года

Власти Нидерландов остановят добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении не позднее октября 2024 года. Об этом Financial Times рассказал статс-секретарь министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф.

Речь идет о Гронингенском месторождении, которое работает с 1963 года. Оператор месторождения — компания NAM, созданная совместно Royal Dutch Shell и Exxon Mobil. На пике месторождение добывало 50 млрд куб. м газа, однако сейчас по решению властей Нидерландов добыча ограничена на уровне 2,8 млрд куб. м. Месторождение хотели закрыть в 2023 году из-за угрозы землетрясений: с 1980-х годов в этом районе фиксируют до 100 подземных толчков.

Из-за энергетического кризиса в Европе закрытие месторождения пришлось отложить до 2024 года. Нидерландский министр Хайнс Вейлбриф заверил, что после закрытия месторождения его страна не столкнется с газовым дефицитом. Нидерланды заключили сделки на импорт газа из США, Норвегии и Катара.

Кроме того, нидерландское правительство планирует принять меры, стимулирующие компании к разработке новых месторождений газа на шельфе Северного моря. При этом потребление газа в Нидерландах падает: в 2022 году оно сократилось на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Анастасия Ларина