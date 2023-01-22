Медицинские лаборатории меняют форматы

Выручка российских лабораторий от тестов на COVID-19 за год упала вдвое — об этом “Ъ FM” рассказали участники рынка. Теперь федеральные сети запускают новые продукты вроде абонементов на анализы и автоматов для экспресс-тестирования в аэропорту. При этом сдержать рост цен на лабораторные услуги едва ли удастся. Тему продолжит Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рынок клинической лабораторной диагностики стал одним из бенефициаров пандемии. Волны COVID-19 обеспечивали рост клиентов и рекордные прибыли, но эти времена уже в прошлом. Выручка в этом сегменте по итогам 2022 года сократилась в разы, рассказал директор по продажам сети лабораторий «Инвитро» Филипп Сапронов: «У нас тесты на COVID-19 никогда не занимали превалирующую долю. В пике это было 20-25%, сейчас единицы. И по большому счету, мы понимаем, что пандемия закончена».

Компании, которые не делали ставку исключительно на тесты на COVID-19, без клиентов не остались. Так, в «Хеликс» спрос на услуги вырос на треть. Замгендиректора сети Дарья Горякина полагает, что спрос обеспечивают, в том числе россияне, которые переболели COVID-19 и хотят поправить здоровье: «Если посмотреть по топовым исследованиям типа ферритина, витамина B12, общего белка, то спросом также пользуются анализы на уровень железа после COVID-19, уровень гормонов щитовидной железы и так далее».

Задачу по удержанию и привлечению клиентов в индустрии решают по-разному. «Гемотест», например, запустил проект «Здоровая страна», в рамках которого предлагает три комплекса исследований за 190 руб. каждый с последующей бесплатной консультацией врача. Профильное издание Vademecum, описывая эту схему, использует термин «демпинг». У «Ситилаба», в свою очередь, появилась подписка на пакеты популярных лабораторных исследований. Впрочем, эта модель пока особо на выручку не влияет. «Инвитро» развивает систему сертификатов, купить которые можно в сети «М.Видео-Эльдорадо» и офисах «Мегафона» по цене от 650 руб. до 3,5 тыс. руб.

«Хеликс» устанавливает в Санкт-Петербурге «лабоматы» — это аналоги вендинговых автоматов без персонала. Компания делает ставку и на лоукост-формат, рассказала замгендиректора сети Дарья Горякина: «Наше флагманское направление — это Helix Express, который предполагает исключение администратора из процесса сдачи анализов. Цены там на 30% ниже. Во время пандемии мы все привыкли иметь меньше контактов, и все хотят получать качественную услугу, но чуть дешевле».

В эффективность этих и других инноваций не верит глава маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, большинство клиентов предпочтут привычный формат пункта забора материала рядом с домом. В целом же, по мнению эксперта, у рынка частных лабораторных исследований в России по-прежнему хорошие перспективы, в том числе за счет продажи франшизы:

«В открытие пунктов головная компания не вкладывает свои деньги. Все будет зависеть от числа анализов, от количества заборов биоматериалов, которые будет осуществлять данное подразделение. Многие стараются расширить свою деятельность, получить лицензии на оказание медицинских услуг и, например, там, где лаборатория, организовать еще и прием врачей. Это, конечно, позволяет расширить бизнес и сделать более привлекательными эти точки с точки зрения получения прибыли».

По оценкам опрошенных “Ъ FM” участников рынка, лабораторные исследования в этом году, вероятно, подорожают в пределах прогнозируемой инфляции на 5-7%. Еще одним вызовом станет борьба с киберугрозами. Об этой проблеме заговорили после утечки из базы «Гемотеста», когда в Сеть попали данные и результаты анализов тысяч клиентов.

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